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Швейцария продаст Германии танки Leopard-2, чтобы пополнить парк после поставок Украине

Швейцария, Среда 27 сентября 2023 12:05
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Швейцария продаст Германии танки Leopard-2, чтобы пополнить парк после поставок Украине Фото: Танки Leopard-2 будут переданы Швейцарией Германии для пополнения запасов (ebrd.com)
Автор: Александр Белоус

Германия приветствовала решение нейтральной Швейцарии разрешить продажу части своих танков Leopard-2 немецкого производства, чтобы помочь восстановить парк, истощенный в результате помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В феврале Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать часть из 96 находящихся на хранении танков Leopard-2 производителю Rheinmetall AG.

Чтобы соблюдать швейцарские законы о нейтралитете, Берлин заверил Берн, что оружие не отправится в Киев, а останется в Германии или у союзника по НАТО или Европейскому Союзу.

"Мы очень рады и благодарны за это решение, - заявил швейцарскому телевидению Мишель Флюггер, посол Германии в Швейцарии. - Нам нужны эти танки, они заполнят пробелы у нас и наших европейских партнеров".

Решение парламента

Он выступил с этим заявлением после того, как во вторник швейцарский парламент одобрил вывод из эксплуатации 25 танков Leopard-2, открывая путь для их перепродажи в Германию.

Запросы Германии, Дании и Испании разрешить отправку в Украину ранее купленного ими швейцарского оружия были заблокированы Берном, из-за нейтралитета Швейцарии, который не позволяет прямую или косвенную отправку оружия участникам войны.

Покупка швейцарского оружия может стать затруднительной, если Берн не внесет изменения в свой закон о военных материалах, заявил посол Германии Флюггер.

"Мы приобрели много оружия, систем, компонентов или боеприпасов в Швейцарии, в том числе у наших партнеров по НАТО, и теперь хотели бы передать некоторые из этих систем Украине", - сказал он.

Швейцарский кабинет теперь должен официально поддержать экспорт Leopard-2 в Германию, но ожидается, что это будет формальностью после того, как министр обороны Виола Амерд заявила, что поставка танков в Германию соответствует швейцарскому закону о нейтралитете, а также отвечает интересам страны.

"Таким образом, мы также можем внести свой вклад в безопасность в Европе и, таким образом, непосредственно в безопасность нашей страны", - заявила швейцарскому телеканалу SRF министр обороны Швейцарии Виола Амерд.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в РФ Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран континентальной Европы. В частности, Германия передаст Украине два батальона (62 единицы) танков Leopard 2.

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Швейцария Танк Leopard
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