Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России из-за Керченского моста

Правительство Швейцарии присоединилось к санкциям Европейского союза против России из-за строительства Керченского моста. В санкционный список попали двое россиян и четыре компании.

Об этом сообщили в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Так, санкции введены против гендиректора "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова и замглавы "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькиного, а также компаний "Крымская железная дорога", "Первая крымская страховая компания", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск".

Санкции предусматривают замораживание финансовых активов на территории Швейцарии и запрет въезда в страну.

Напомним, в ЕС одобрили введение санкций против России из-за Керченского моста в конце сентября. Официально о введении санкций сообщили 1 октября.

Ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз также ввел санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попали шесть человек.