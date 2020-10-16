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Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії через Керченський міст

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Швейцарії приєдналося до санкцій Європейського союзу проти Росії через будівництво Керченського мосту. У санкційний список потрапили двоє росіян і чотири компанії.

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Про це повідомили в Державному секретаріаті Швейцарії з економічних питань (SECO).

Так, санкції введені проти гендиректора "Гранд сервіс експрес" Олександра Ганова і заступника голови "Стройгазмонтаж" Леоніда Риженькіного, а також компаній "Кримська залізниця", "Перша кримська страхова компанія", "Ленпромтранспроект" і "Дирекція будівництва залізничної лінії Беркакит-Томмот-Якутськ".

Санкції передбачають заморожування фінансових активів на території Швейцарії та заборону в'їзду в країну.

Нагадаємо, в ЄС схвалили введення санкцій проти Росії через Керченський міст в кінці вересня. Офіційно про введення санкцій повідомили 1 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз також ввів санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У санкційний список потрапили шість осіб.

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Новини України ШвейцарияКерченский мостСанкції проти Росії