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Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії

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Берн, Середа 13 квітня 2022 16:26
Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії Фото: Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 13 квітня, Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій проти Росії. Зокрема, Швейцарія ввела санкції проти 200 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

П'ятий пакет санкції охоплює заходи в галузі торгівлі, фінансів і транспорту. Вони включають заборону на імпорт вугілля та інших товарів, які служать важливим джерелом доходу для Росії (таких, як деревина, цемент, морепродукти і горілка), а також заборону на експорт гасу та інших товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу Росії (включаючи промислові роботи і деякі хімікати).

Нові санкції вступають в силу в 13 квітня.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зажадав конкретних термінів відмови країн ЄС від російського газу і нафти.

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