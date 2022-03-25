Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России

Теперь в Швейцарии запрещен экспорт товаров и сопутствующих услуг для российского энергетического сектора. Также запрещено участие в предприятиях, действующих в энергетическом секторе, и предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким предприятиям.

Также правительство вводит запрет на импорт товаров из железа и стали из России или происходящих из России, а также на экспорт в Россию предметов роскоши и товаров морского судоходства. В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми государственными компаниями и предоставление услуг по присвоению кредитных рейтингов.

При этом правительство Швейцарии приняло решение разрешить некоторые исключения из финансовых санкций в гуманитарных целях. Это облегчает деловые отношения, необходимые для работы гуманитарных организаций.

Однако Федеральный совет Швейцарии принял решение не выполнять меру ЕС, приостанавливающую трансляцию материалов некоторых российских СМИ, а именно Sputnik и Russia Today.

"Несмотря на то, что эти издания используются для распространения целенаправленной пропаганды и дезинформации со стороны РФ, Федеральный совет считает, что эффективнее противопоставлять неправдивые и вредные заявления фактам, а не препятствовать их трансляции", - говорится в сообщении.