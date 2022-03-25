RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швейцарія приєдналася до четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії

Фото: Швейцарія приєдналася до четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія приєдналася до четвертого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Вони були введені за повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

Тепер у Швейцарії заборонений експорт товарів і супутніх послуг для російського енергетичного сектора. Також заборонено участь у підприємствах, що діють в енергетичному секторі, та надання кредитів або інших фінансових ресурсів таким підприємствам.

Також уряд вводить заборону на імпорт товарів із заліза і сталі з Росії або походять з Росії, а також на експорт в Росію предметів розкоші і товарів морського судноплавства. У фінансовому секторі заборонені операції з деякими державними компаніями та надання послуг з присвоєння кредитних рейтингів.

При цьому уряд Швейцарії прийняв рішення дозволити деякі виключення з фінансових санкцій в гуманітарних цілях. Це полегшує ділові відносини, необхідні для роботи гуманітарних організацій.

Однак Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення не виконувати міру ЄС, що призупиняє трансляцію матеріалів деяких російських ЗМІ, а саме Sputnik і Russia Today.

"Попри те, що ці видання використовуються для поширення цілеспрямованої пропаганди і дезінформації з боку РФ, Федеральна рада вважає, що ефективніше протиставляти неправдиві і шкідливі заяви фактам, а не перешкоджати їх трансляції", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України триває тридцять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвейцаріяСанкції проти Росії