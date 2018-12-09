ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Швейцарія не прийняла нову угоду з Євросоюзом

Новини » Політика    09.12.2018 - 19:19
Швейцарія не прийняла нову угоду з Євросоюзом
Ілюстративне фото (УНІАН)

Швейцарія та ЄС борються за "рамкову" угоду, яка повинна замінити діючі 120 угод в різних галузях

Швейцарський уряд відмовився прийняти нову угоду про майбутні відносини з Європейським союзом ти виніс його на обговорення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, Берн не сказав "так" на жорсткий ультиматум Брюсселя, щоб його фондовий ринок не був відділений від інвесторів з ЄС.

У той же час уряд не сказав "ні", оголосивши замість цього про національне обговоренні проекту угоди.

Зазначимо, Швейцарія і Євросоюз борються за "рамкову" угоду, яка повинна замінити діючі 120 угод в різних галузях, які зараз регулюють відносини Швейцарії зі спільнотою.

Нагадаємо, раніше міністри фінансів країн єврозони у ході переговорів в Брюсселі досягли угоди про реформу європейського валютного союзу. Як повідомив глава Єврогрупи Маріо Сентено Луїш Рего, реформування стосуватиметься, зокрема, бюджету за планом Франції та Німеччини. Єдиний бюджет єврозони планується сформувати в 2021 році. В даний час в єврозону входять 19 з 28 країн Євросоюзу.

Порошенко: кораблям РФ має бути заборонений вхід у європейські та американські порти ЄС зацікавлений у довгостроковому контракті на транзит газу по Україні, - Больц
Новини України ЕвросоюзШвейцарияугода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся