Швейцарія не прийняла нову угоду з Євросоюзом

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Швейцарія та ЄС борються за "рамкову" угоду, яка повинна замінити діючі 120 угод в різних галузях

Швейцарський уряд відмовився прийняти нову угоду про майбутні відносини з Європейським союзом ти виніс його на обговорення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, Берн не сказав "так" на жорсткий ультиматум Брюсселя, щоб його фондовий ринок не був відділений від інвесторів з ЄС.

У той же час уряд не сказав "ні", оголосивши замість цього про національне обговоренні проекту угоди.

Зазначимо, Швейцарія і Євросоюз борються за "рамкову" угоду, яка повинна замінити діючі 120 угод в різних галузях, які зараз регулюють відносини Швейцарії зі спільнотою.

Нагадаємо, раніше міністри фінансів країн єврозони у ході переговорів в Брюсселі досягли угоди про реформу європейського валютного союзу. Як повідомив глава Єврогрупи Маріо Сентено Луїш Рего, реформування стосуватиметься, зокрема, бюджету за планом Франції та Німеччини. Єдиний бюджет єврозони планується сформувати в 2021 році. В даний час в єврозону входять 19 з 28 країн Євросоюзу.