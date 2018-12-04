В Брюсселе достигли соглашения о реформе еврозоны

Фото: флаг Евросоюза (flickr.com european_parliament)

Переговоры в Брюсселе продолжались в течение 18 часов

Министры финансов стран еврозоны в ходе переговоров в Брюсселе достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Еврогруппы Марио Сентено Луиша Рего в Twitter.

Он сообщил, что встреча продолжалась в течение 18 часов, а детали соглашения будут оглашены в ближайшее время.

На встрече министров финансов еврозоны речь шла о реформе валютного союза, в том числе бюджете еврозоны и развитии Европейского стабилизационного механизма.

Напомним, в сентябре 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон огласил собственный план реформы ЕС. В частности, он заявил, что странам, которые входят в еврозону, необходим единый бюджет. По его мнению, одной из возможностей финансирования такого бюджета могло бы стать введение специального налога.

В июне 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились создать бюджет еврозоны. Макрон, частности, сообщил, что новая согласованная совместная бюджетная сфера еврозоны будет действовать с 2021 года. Президент Франции сказал, что детали бюджета, включая его сумму и финансирование за счет национальных источников, или общеобязательного налога, будут представлены министрами до конца года.