Швейцарія приєдналася до встановленої ЄС стелі цін на російську нафту

"Федеральна рада 15 лютого адаптувала введені проти Росії санкції щодо сирої нафти і нафтопродуктів, підтримавши таким чином останні рішення, схвалені Європейським союзом", - йдеться у повідомленні.

Це рішення, як пояснили у Швейцарії, зумовлене війною РФ проти України. Федеральна рада нагадала, що 4 лютого ЄС встановив стелю цін на нафтопродукти, які постачаються з Росії.

"Швейцарія відсьогодні приєдналася до нових перехідних положень і стелі цін, що стосуються нафтопродуктів з Росії", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, надання посередницьких послуг та транспортування мазуту російського походження можуть бути дозволені тепер лише за ціною не вищою за 45 доларів, а для бензину та дизельного палива гранична ціна встановлена в 100 доларів, нагадав уряд.