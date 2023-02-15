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Швейцарія приєдналася до встановленої ЄС стелі цін на російську нафту

Фото: Швейцарія приєдналася до встановленої ЄС стелі цін на російську нафту (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарська влада приєдналася до встановленої Євросоюзом стелі цін на російську нафту та нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Швейцарії.

"Федеральна рада 15 лютого адаптувала введені проти Росії санкції щодо сирої нафти і нафтопродуктів, підтримавши таким чином останні рішення, схвалені Європейським союзом", - йдеться у повідомленні.

Це рішення, як пояснили у Швейцарії, зумовлене війною РФ проти України. Федеральна рада нагадала, що 4 лютого ЄС встановив стелю цін на нафтопродукти, які постачаються з Росії.

"Швейцарія відсьогодні приєдналася до нових перехідних положень і стелі цін, що стосуються нафтопродуктів з Росії", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, надання посередницьких послуг та транспортування мазуту російського походження можуть бути дозволені тепер лише за ціною не вищою за 45 доларів, а для бензину та дизельного палива гранична ціна встановлена в 100 доларів, нагадав уряд.

Нагадаємо, стеля цін на російську нафту коштує Кремлю 172 млн доларів на день. Втрачена вигода зросте до 280 млн доларів на день, коли з 5 лютого обмеження буде поширене на нафтопродукти.

Уряд України вважає за необхідне переглянути стелю цін на російську нафту. Наразі ринкова ціна на нафту марки Urals нижча за 50 доларів за барель.

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