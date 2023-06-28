Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

"Федеральна рада була проінформована про те, що урядове відомство, відповідальне за санкції, розширило санкційні списки щодо Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зміни набудуть чинності сьогодні о 18:00. Таким чином, Швейцарія запроваджує санкції щодо додаткових фізичних і юридичних осіб, ухвалені Європейським союзом 23 червня в рамках свого 11-го пакета санкцій.

"Очікується, що Федеральна рада ухвалить рішення про їх ухвалення до кінця серпня", - додали в уряді Швейцарії.

Які саме санкції будуть запроваджені

23 червня ЄС запровадив фінансові та туристичні санкції ще щодо 71 фізичної та 33 юридичних осіб.

До них належать особи, компанії та організації, які підтримують незаконну депортацію українських дітей до Росії. Також під санкції потрапили військовослужбовці російських збройних сил, провідні представники підконтрольних державі російських ЗМІ та члени групи "Вагнера".

Активи цих фізичних та юридичних осіб у Швейцарії мають бути заморожені, і про них необхідно повідомити Державний секретаріат з економічних питань. Цим особам також буде заборонено в'їзд або транзит через Швейцарію.

Протидія обходу санкцій

23 червня ЄС також ще більше посилив чинні санкції проти Росії і ввів нові заходи, спрямовані на запобігання обходу санкцій.

Федеральна рада була проінформована про ці зміни і графік роботи з ухвалення нових заходів на своєму засіданні 28 червня.

11-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Новий, 11-й, пакет санкцій проти ЄС набув чинності 23 червня. Його Євросоюз прийняв у середу, 21 червня.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейська Рада схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу, тим самим ще більше підірвавши військову машину російського диктатора Володимира Путіна та його доходи.