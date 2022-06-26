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Швейцарія може надавати консульську підтримку українцям у РФ, - президент

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Берн, Неділя 26 червня 2022 23:03
Швейцарія може надавати консульську підтримку українцям у РФ, - президент Фото: Ігнаціо Кассіс, президент Швейцарії (twitter.com/ignaziocassis)
Автор: Іван Носальський

Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців, які перебувають на території Росії. Це можливо за згоди Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса в інтерв'ю La Liberte.

"Швейцарія запропонувала свої люб'язності як Україні, так і Росії. Наразі Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Зараз ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони", - заявив Кассіс.

За словами глави Швейцарії, подібну допомогу його країна надає США та Ірану.

Варто зауважити, що Швейцарське консульство також представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки грузинська влада розірвала дипломатичні відносини з Кремлем.

Нагадаємо, Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ 24 лютого, у день вторгнення російських військ на територію української держави.

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