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Швейцарія не повинна стати місцем для обходу санкцій проти РФ, - президент Берсе

Фото: Ален Берсе (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти Росії через те, що ці обмеження не повинні обходитися на її території.

Про це заявив президент Швейцарії Ален Берсе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SWI swissinfo.

Швейцарія чітко засудила війну РФ проти України

Журналісти сказали президенту, що ухвалення санкцій проти Росії було зображено у ЗМІ, аналітиками і навіть іншими державами як відхід від швейцарського нейтралітету.

Також вони заявили, що Росія більше не розглядає Швейцарію як нейтральну сторону і намагається завадити Швейцарії відігравати роль платформи для російсько-українського посередництва.

Берсе відповів, що згідно зі статутом ООН, агресивна війна Росії проти України порушила всі міжнародні правила. Це було жорстоким потрясінням для всього континенту. 

"Коли є країна, яка грубо порушує міжнародні правила, ви не можете просто повернутися до звичайних справ", - сказав він. 

Санкції Швейцарії проти Росії

Президент країни заявив, що Швейцарія від самого початку чітко засудила агресію РФ і повністю прийняла санкції ЄС. 

На його думку, важливим є те, щоб Швейцарія не стала місцем для обходу міжнародних санкцій. 

"Якби Швейцарія не прийняла ці санкції, це дуже швидко сталося б. Це, звичайно, було б несумісне з нейтралітетом", - заявив Берсе.

Не всі санкції проти РФ дотримуються у Швейцарії

Раніше повідомлялося, що Швейцарія відмовилася брати участь разом із країнами G7 у міжнародній цільовій групі з відстеження активів російських олігархів.

Пізніше стало відомо, що у Швейцарії було виявлено близько 130 підозрілих випадків щодо обходу санкцій проти Росії. З них порушено кримінальну справу у 29 випадках.

Раніше ми писали, що Швейцарія збільшила кількість людей, які стежать за виконанням санкцій проти РФ.

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