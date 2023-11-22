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Швейцарія погодилася продати Німеччині 25 танків Leopard. Вони не потраплять в Україну

Фото: Швейцарія погодилася продати Німеччині 25 танків Leopard (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Швейцарія погодилася продати Німеччині 25 танків Leopard 2 A4. Але за умови, що техніка не потрапить до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Швейцарії.

Федеральна рада Швейцарії схвалила експерт 25 танків Leopard 2 A4 для німецького оборонного заводу Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Швейцарія наголошує, що танки будуть продані за умови, що техніка залишиться у Німеччині або в країнах НАТО чи ЄС, щоб закрити власні потреби.

Зазначається, що у лютому

Експорт танків за кордон підлягає ліцензуванню відповідно до положень Закону про військове майно. Експорт цих танків до Німеччини відповідає критеріям отримання дозволу. Вирішальне значення має той факт, що Німеччина надала запевнення, що танки залишаться в Німеччині, в НАТО або її партнерів по ЄС", - йдеться у повідомленні.

Чому Швейцарія блокує постачання зброї до України

Швейцарія з 1815 року дотримується політики нейтралітету. Берн не постачає свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни. Це стосується і війни в Україні.

Швейцарія з лютого 2022 року надала Україні лише фінансову та гуманітарну допомогу. У травні 2023 Берн зробив крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що веде переговори зі Швейцарію, щоб та дозволила реекспорт зброї для України.

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ШвейцаріяТанк Leopard