Швейцария согласилась продать Германии 25 танков Leopard. Они не попадут в Украину

Федеральный совет Швейцарии одобрил эксперт 25 танков Leopard 2 A4 для немецкого оборонного завода Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Швейцария отмечает, что танки будут проданы при условии, что техника останется в Германии, странах НАТО или ЕС, чтобы закрыть собственные потребности.

Отмечается, что в

Экспорт танков за границу подлежит лицензированию в соответствии с положениями Закона о военном имуществе. Экспорт этих танков в Германию соответствует критериям получения разрешения. Решающее значение имеет тот факт, что Германия предоставила заверение, что танки останутся в Германии, в НАТО или ее партнерах по ЕС", - говорится в сообщении.

Почему Швейцария блокирует поставки оружия в Украину

Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета. Берн не поставляет свое оружие для ведения войны, не оказывает другой военной помощи, а также не разрешает реэкспорт своего оружия в третьи страны. Это касается и войны в Украине.

Швейцария с февраля 2022 года предоставила Украине только финансовую и гуманитарную помощь. В мае 2023 года Берн сделал шаг в поставках Украине вооружения. Однако поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведет переговоры со Швейцарией, чтобы та позволила реэкспорт оружия для Украины.