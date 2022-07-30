ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Швейцария поддержит санкции ЕС против Китая в случае вторжения на Тайвань

Новина українською →
Берн, Суббота 30 июля 2022 16:08
Швейцария поддержит санкции ЕС против Китая в случае вторжения на Тайвань Фото: Швейцария поддержит санкции ЕС против Китая в случае вторжения на Тайвань (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Швейцария поддержит санкции Европейского союза против Китая в случае, если КНР осмелится напасть на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Госсекретариата Швейцарии по экономике Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш в интервью NZZ.

Она отметила, что в случае китайского вторжения на Тайвань против КНР будут введены санкции, которые будут более жесткими, чем те, что были приняты против РФ в связи с нападением на Украину.

Напомним, Вооруженные силы Китая начали военные учения в Южно-Китайском море.

Как известно, правительство Китая пригрозило "решительными мерами", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Также РБК-Украина писало, что, по информации СМИ, американские военные начали опасаться, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Сегодня стало известно, что Тайвань поднял в небо истребители на фоне учений Китая и визита Пелоси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань Китай Швейцария
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника