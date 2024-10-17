Швейцарія планує виділити майже 6 млрд доларів на відновлення України

За словами Шмигаля, він провів зустріч з міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"У швейцарському Лугано ми вперше заклали фундамент для повоєнного відновлення України. Швейцарія активно підтримує проекти українського відновлення і має намір надати на це 5 млрд франків до 2036 року", - розповів український прем'єр.

Також він подякував Швейцарії за призначення спецпредставника з відновлення України. Київ розраховує на плідну співпрацю.

Шмигаль нагадав Кассісу про регіональний підхід у відновленні та патронат над областями.

"Ми хочемо, щоб швейцарські компанії та Швейцарія брали активну участь у цьому. Важливим кроком тут стане візит делегації швейцарських підприємств до України наступного року, що відкриє нові можливості для співпраці та інвестицій", - додав глава українського уряду.

Ще однією темою переговорів став план перемоги президента Володимира Зеленського. Прем'єр подякував главі швейцарського МЗС за підтримку формули миру, щиру солідарність та надання гуманітарної допомоги.