Швейцария планирует выделить почти 6 млрд долларов на восстановление Украины

По словам Шмыгаля, он провел встречу с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

"В швейцарском Лугано мы впервые заложили фундамент для послевоенного восстановления Украины. Швейцария активно поддерживает проекты украинского восстановления и намерена выделить на это 5 млрд франков к 2036 году", - рассказал украинский премьер.

Также он поблагодарил Швейцарию за назначение спецпредставителя по восстановлению Украины. Киев рассчитывает на плодотворное сотрудничество.

Шмыгаль напомнил Кассису о региональном подходе в восстановлении и патронат над областями.

"Мы хотим, чтобы швейцарские компании и Швейцария активно участвовали в этом. Важным шагом здесь станет визит делегации швейцарских предприятий в Украину в следующем году, что откроет новые возможности для сотрудничества и инвестиций", - добавил глава украинского правительства.

Еще одной темой переговоров стал план победы президента Украины Владимира Зеленского. Премьер поблагодарил главу швейцарского МИД за поддержку формулы мира, искреннюю солидарность и предоставление гуманитарной помощи.