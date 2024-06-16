Швейцарія планує обговорити з Росією підсумки саміту миру, - МЗС

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", - сказав Кассіс, відмовившись більш конкретно розповісти, про що саме говоритимуть з Москвою.

Також, за словами швейцарського міністра, планується детальне обговорення результатів саміту миру з тими країнами, "у чиї двері постукали, а вони не прийшли". Зокрема, йдеться про Китай, який відмовився брати участь в саміті через відсутність там Росії.

"Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення і обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об'єднати, щоб знайти спільний шлях вперед", - пояснив Кассіс.