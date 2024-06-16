Швейцария планирует обсудить с Россией итоги саммита мира, - МИД

"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", - сказал Кассис, отказавшись более конкретно рассказать, о чем именно будут говорить с Москвой.

Также, по словам швейцарского министра, планируется детальное обсуждение результатов саммита мира с теми странами, "в чью дверь постучались, а они не пришли". В частности, речь идет о Китае, который отказался участвовать в саммите из-за отсутствия там России.

"Сейчас мы проведем с этими странами глубокое обсуждение и обсудим, как этот путь или куда этот путь может нас привести. Существуют разные мнения и идеи относительно того, как можно продолжать этот путь, путь к миру. И эти разные идеи необходимо объединить, чтобы найти общий путь вперед", - объяснил Кассис.