Швейцарія передасть Україні машини для розмінування

Швейцарія надасть Україні три машини для розмінування. Техніка буде вироблена в кантоні Швіц компанією Global Clearance Solutions.

Про це заявила президент Швейцарії Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swiss Info.

Фінансування на машини для розмінування надійде з федерального громадського бюджету. Ця компанія вже має досвід співпраці з ООН і кількома неурядовими організаціями, такими як Швейцарський фонд розмінування. За очікуваннями Швейцарії, до 2025 року в Україні буде розгорнуто близько 100 таких машин. Загалом Швейцарія планує виділити на розмінування України 100 мільйонів франків (115 млн доларів) до 2027 року.