Швейцарія передасть Україні машини для розмінування
Швейцарія надасть Україні три машини для розмінування. Техніка буде вироблена в кантоні Швіц компанією Global Clearance Solutions.
Про це заявила президент Швейцарії Віола Амхерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swiss Info.
Фінансування на машини для розмінування надійде з федерального громадського бюджету. Ця компанія вже має досвід співпраці з ООН і кількома неурядовими організаціями, такими як Швейцарський фонд розмінування.
За очікуваннями Швейцарії, до 2025 року в Україні буде розгорнуто близько 100 таких машин. Загалом Швейцарія планує виділити на розмінування України 100 мільйонів франків (115 млн доларів) до 2027 року.
Розмінування в Україні
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії значні території України виявилися замінованими, але державні служби продовжують проводити роботи з їхнього розмінування.
Раніше Європейський Союз оголосив про запуск нової гуманітарної програми, спрямованої на розмінування в Україні, виділивши для цього 2 мільйони євро.
До того ж, Швейцарія та Україна провели конференцію з протимінної діяльності в (UMAC2024) 17 і 18 жовтня в Лозанні.
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