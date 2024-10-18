Швейцария передаст Украине машины для разминирования

Швейцария предоставит Украине три машины для разминирования. Техника будет произведена в кантоне Швиц компанией Global Clearance Solutions.

Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.

Финансирование на машины для разминирования поступит из федерального общественного бюджета. Эта компания уже имеет опыт сотрудничества с ООН и несколькими неправительственными организациями, такими как Швейцарский фонд разминирования.

По ожиданиям Швейцарии, к 2025 году в Украине будет развернуто около 100 таких машин. В общей сложности Швейцария планирует выделить на разминирование Украины 100 миллионов франков (115 млн долларов) до 2027 года.