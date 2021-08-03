Швейцария открыла границы для украинцев: что нужно для въезда

Правительство Швейцарии сняло ограничения на въезд в страну для украинских туристов. Ограничения отменили 2 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал Министерства иностранных дел Украины.
Для въезда в Швейцарию необходимо предъявить:
При этом отмечается, что для лиц, прибывших в Швейцарию из регионов с опасными штаммами коронавируса и находились на территории этих регионов более 10 дней и не привитые или не могут доказать, что за последние шесть месяцев болели COVID-19, предусмотрено 10-дневный карантин.
Кроме того, перед въездом в Швейцарию необходимо заполнить форму: https://swissplf.admin.ch/home.