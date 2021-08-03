Швейцарія відкрила кордони для українців: що потрібно для в'їзду

Уряд Швейцарії зняв обмеження на в'їзд в країну для українських туристів. Обмеження скасували 2 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал Міністерства закордонних справ України.
Для в'їзду до Швейцарії необхідно пред'явити:
При цьому наголошується, що для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів з небезпечними штамами коронавірусу і перебували на території цих регіонів понад 10 днів і не щеплені або не можуть довести, що за останні шість місяців хворіли COVID-19, передбачено 10-денний карантин.
Крім того, перед в'їздом до Швейцарії необхідно заповнити форму: https://swissplf.admin.ch/home.