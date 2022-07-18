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Швейцария отказалась лечить раненых украинских бойцов: в чем причина

Фото: Швейцария не будет лечить украинских солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Швейцария отказалась лечить украинских бойцов, которые были ранены на войне. Причиной такого решения стал нейтралитет страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.

Запрос на помощь украинским военным сделало подразделение НАТО - Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия. Специалисты этой структуры занимаются эвакуацией раненых украинцев на международном уровне.

Просьбу НАТО рассматривали медицинская служба Швейцарии, Федеральное управление общественного здравоохранения и Федеральный департамент иностранных дел. Швейцарские чиновники провели расследование, но через три недели отклонили запрос НАТО по "юридическим и практическим причинам".

Швейцария опасается, что лечение раненых украинских солдат будет противоречить ее статусу нейтрального государства.

О чем идет речь?

Швейцария в своем ответе ссылается на Женевские конвенции 1949 года, которые содержат специальное разъяснение для нейтральных государств.

Согласно статье 37 Первой Женевской конвенции нейтральная страна может помогать раненым солдатам воюющих стран. Но в таком случае Швейцария должна позаботиться о том, чтобы пострадавшие после выздоровления "больше не могли участвовать в боевых действиях".

Кроме того, в Гаагском соглашении от 1907 года тоже указано, что нейтральное государство должно охранять раненых военных, чтобы они "не могли снова участвовать в боевых действиях".

Отмечается, что Швейцария могла бы предотвратить возвращение украинцев на войну, интернировав их (поселив на своей территории). В то же время Берн заявил, что будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь.

Напомним, в Швейцарии заявили, что готовы блокировать активы россиян, попавших под санкции, и незаконные доходы украинских олигархов.

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