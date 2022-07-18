Швейцарія відмовилась лікувати поранених українських бійців: у чому причина

Запит на допомогу українським військовим зробив підрозділ НАТО - Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха. Фахівці цієї структури займаються евакуацією поранених українців на міжнародному рівні.

Прохання НАТО розглядали медична служба Швейцарії, Федеральне управління громадської охорони здоровʼя та Федеральний департамент закордонних справ. Швейцарські посадовці провели розслідування, але через три тижні відхилили запит НАТО з "юридичних та практичних причин".

Швейцарія побоюється, що лікування поранених українських солдатів буде суперечити її статусу нейтральної держави.

Про що йде мова?

Швейцарія у своїй відповіді посилається на Женевські конвенції 1949 року, які містять спеціальне роз'яснення для нейтральних держав.

Згідно з статтею 37 Першої Женевської конвенції нейтральна країна може опікуватися пораненими солдатами воюючих країн. Але у такому випадку Швейцарія повинна подбати про те, щоб постраждалі після одужання "більше не могли брати участь у бойових діях".

Крім того, у Гаазькій угоді від 1907 року теж вказано, що нейтральна держава повинна охороняти поранених військових так, щоб вони "не могли знову брати участь у бойових діях".

Зазначається, що Швейцарія могла б запобігти поверненню українців на війну, інтернувавши їх (оселивши на своїй території). Водночас Берн заявив, що буде продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу.