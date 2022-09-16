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Швейцария останавливает обмен налоговой информацией с РФ, - CNN

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Швейцария, Пятница 16 сентября 2022 17:55
Швейцария останавливает обмен налоговой информацией с РФ, - CNN Фото: Швейцария останавливает обмен налоговой информацией с РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария прекращает обмен налоговой информацией с Россией, чтобы предотвратить "ненадлежащее" использование конфиденциальной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Из-за нечеткой и неопределенной ситуации в связи с военной агрессией России против Украины нет никаких гарантий, что конфиденциальная информация не будет использована ненадлежащим образом", - заявил представитель Государственного секретариата по международным финансам Швейцарии.

Он заявил, что Швейцария реагирует, равно как все государства-члены Европейского союза, США, Канада и Британия.

Согласно вебсайту совета, налоговые органы обмениваются информацией - например, о финансовых отчетах и предварительных налоговых решениях - "в целях повышения прозрачности и предотвращения трансграничного уклонения от уплаты налогов".

Обмен налоговой информацией между Россией и Швейцарией был начат только в 2019 году.

Напомним, что Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией.

Швейцарский парламент окончательно одобрил покупку 36 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning на сумму в 5,5 млрд долларов.

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