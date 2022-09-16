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Швейцарія зупиняє обмін податковою інформацією з РФ, - CNN

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Швейцарія, П'ятниця 16 вересня 2022 17:55
Швейцарія зупиняє обмін податковою інформацією з РФ, - CNN Фото: Швейцарія зупиняє обмін податковою інформацією з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарія припиняє обмін податковою інформацією з Росією, щоб запобігти "неналежному" використанню конфіденційної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Через нечітку та невизначену ситуацію у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, немає жодних гарантій, що конфіденційна інформація не буде використана неналежним чином", - заявив представник Державного секретаріату з міжнародних фінансів Швейцарії.

Він заявив, що Швейцарія реагує, так само як усі держави-члени Європейського союзу, США, Канада та Британія.

Згідно з вебсайтом ради, податкові органи обмінюються інформацією - наприклад, про фінансові звіти та попередні податкові рішення - "з метою підвищення прозорості та запобігання транскордонному ухилянню від сплати податків".

Обмін податковою інформацією між Росією та Швейцарією був розпочатий лише у 2019 році.

Нагадаємо, що Швейцарія призупинила спрощений візовий режим із Росією.

Також, Швейцарський парламент остаточно схвалив покупку 36 винищувачів Lockheed Martin F-35A Lightning на суму в 5,5 млрд доларів.

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