Швейцария оказала финансовую помощь производителям молока в Украине: куда пойдут средства

Помощь получат хозяйства по производству молока в Черниговской, Киевской и Сумской областях.

Такая помощь должна обеспечить продовольственную безопасность в целом и улучшить доступ населения Украины к качественным молочным продуктам. Также планируется повысить уровень гигиены на таких производствах, чтобы сделать невозможным ухудшение здоровья животных на фермах.

"Реализация этого гуманитарного проекта даст возможность избежать сбоев в дальнейшем переработке молока с одной стороны и появления вспышек заболеваний среди потребителей с другой", - говорится в сообщении.

Сегодня больше всего страдают те производители молока, которые пострадали от боевых действий и имеют ограниченный доступ к ветеринарным гигиеническим средствам. При поддержке Швейцарии производители молока в пострадавших областях получат средства для мытья и дезинфекции доильного оборудования, салфетки для гигиены вымени, перчатки, реактивы для выявления скрытых форм маститов, дезинфектанты для животноводческих помещений.

На данный момент 232 молочных хозяйства планируют получить эту помощь.