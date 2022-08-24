Швейцария оказала финансовую помощь производителям молока в Украине: куда пойдут средства

Швейцария выделила 100 млн гривен для Украины. Средства пойдут пострадавшим хозяйствам по производству молока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Помощь получат хозяйства по производству молока в Черниговской, Киевской и Сумской областях.
Такая помощь должна обеспечить продовольственную безопасность в целом и улучшить доступ населения Украины к качественным молочным продуктам. Также планируется повысить уровень гигиены на таких производствах, чтобы сделать невозможным ухудшение здоровья животных на фермах.
"Реализация этого гуманитарного проекта даст возможность избежать сбоев в дальнейшем переработке молока с одной стороны и появления вспышек заболеваний среди потребителей с другой", - говорится в сообщении.
Сегодня больше всего страдают те производители молока, которые пострадали от боевых действий и имеют ограниченный доступ к ветеринарным гигиеническим средствам. При поддержке Швейцарии производители молока в пострадавших областях получат средства для мытья и дезинфекции доильного оборудования, салфетки для гигиены вымени, перчатки, реактивы для выявления скрытых форм маститов, дезинфектанты для животноводческих помещений.
На данный момент 232 молочных хозяйства планируют получить эту помощь.
Напомним, что ранее США предоставили Украине 3 млрд долларов. Деньги уже поступили в бюджет.
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