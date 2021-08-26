Швейцария нарушила воздушное пространство Эстонии

В среду, 25 августа, самолет Военно-воздушный сил Швейцарии CL60 нарушил воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии уже передало ноту посольству Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Военный самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.
Передатчик самолета был включен, воздушное судно имело план полета и в момент нарушения государственной границы Эстонии находилось в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.