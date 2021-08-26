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Швейцария нарушила воздушное пространство Эстонии

Автор: Валерия Полищук

В среду, 25 августа, самолет Военно-воздушный сил Швейцарии CL60 нарушил воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии уже передало ноту посольству Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Военный самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

Передатчик самолета был включен, воздушное судно имело план полета и в момент нарушения государственной границы Эстонии находилось в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

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ШвейцарияЭстония