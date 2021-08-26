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Швейцарія порушила повітряний простір Естонії

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 25 серпня, літак військово-повітряний сил Швейцарії CL60 порушив повітряний простір Естонії. Міністерство закордонних справ Естонії вже передало ноту посольству Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Інцидент стався в районі острова Вайндлоо. Військовий літак пробув у повітряному просторі Естонії менше хвилини.

Передавач літака був включений, повітряне судно мало план польоту і в момент порушення державного кордону Естонії знаходилося в радіоконтакті з естонською авіадиспетчерською службою.

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ШвейцарияЕстонія