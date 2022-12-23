Швейцария направила Украине новую партию генераторов и обогревателей

Сегодня, 23 декабря, Швейцария отправила в Украину новую партию помощи, содержащую 80 генераторов и обогревателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

"Швейцария организует очередную партию гуманитарной помощи украинцам с 40 обогревателями и таким же количеством генераторов. Загруженные этой техникой грузовики сегодня отправились в Украину", - сообщают в совете.

Федеральный совет также напомнил, что на прошлой неделе прошла поставка 30 генераторов для поддержки Украины. По его словам, новые генераторы и обогреватели передадут органам гражданской защиты Украины для использования в "Пунктах несокрушимости".