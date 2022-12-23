ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцария направила Украине новую партию генераторов и обогревателей

Новина українською →
Швейцария, Пятница 23 декабря 2022 18:12
Швейцария направила Украине новую партию генераторов и обогревателей Фото: Швейцария отправила Украине новую партию генераторов и обогревателей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 декабря, Швейцария отправила в Украину новую партию помощи, содержащую 80 генераторов и обогревателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

"Швейцария организует очередную партию гуманитарной помощи украинцам с 40 обогревателями и таким же количеством генераторов. Загруженные этой техникой грузовики сегодня отправились в Украину", - сообщают в совете.

Федеральный совет также напомнил, что на прошлой неделе прошла поставка 30 генераторов для поддержки Украины. По его словам, новые генераторы и обогреватели передадут органам гражданской защиты Украины для использования в "Пунктах несокрушимости".

По словам федерального совета, в настоящее время власти Швейцарии рассматривают возможность отправки дополнительных поставок помощи для Украины.

Напомним, правительство Швейцарии планирует выделить Украине около 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Гуманитарная помощь пункти незламності Война России против Украины
NEWS
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация