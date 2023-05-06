Швейцарія надасть Україні 20 машин для розмінування

Результатом співпраці має стати залучення компанією машин розмінування, що застосовуються для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів на територіях сільськогосподарських угідь та об'єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

Для цього керівництвом GCS було заявлено про наміри цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.

Крім того, сторони домовилися взаємодіяти в галузі технічного та нетехнічного обстеження ймовірно забруднених, вибухонебезпечних територій. А також проводити навчання населення звільнених територій ризиків, пов'язаних із недетонованими боєприпасами та мінами.

Нагадаємо, Україна потребує міжнародної допомоги у розмінуванні територій, у тому числі земель сільськогосподарського призначення. Техніка прискорить процес розмінування та збереже життя українців.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитися понад 30 років та 5 тисяч фахівців.

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