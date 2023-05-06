RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швейцария предоставит Украине 20 машин для разминирования

Фото: Швейцария предоставит Украине 20 машин для разминирования (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Минреинтеграции Украины подписало меморандум со швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования Global Сlearance Solutions. По итогам соглашения в течение этого года в Украину передадут около 20 машин для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Результатом сотрудничества должно стать привлечение компанией машин разминирования, применяемых для очистки от мин и неразорванных боеприпасов на территориях сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Для этого руководством GCS было заявлено о намерениях в этом году поставить в Украину около 20 машин разминирования.

Кроме того, стороны договорились взаимодействовать в области технического и нетехнического обследования предположительно загрязненных, взрывоопасных территорий. А также проводить обучение населения освобожденных территорий рискам, связанным с несдетонированными боеприпасами и минами.

Напомним, Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. Техника ускорит процесс разминирования и сохранит жизни украинцев.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5 тысяч специалистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияВоенная помощьВойна России против Украины