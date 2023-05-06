Швейцария предоставит Украине 20 машин для разминирования

Результатом сотрудничества должно стать привлечение компанией машин разминирования, применяемых для очистки от мин и неразорванных боеприпасов на территориях сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Для этого руководством GCS было заявлено о намерениях в этом году поставить в Украину около 20 машин разминирования.

Кроме того, стороны договорились взаимодействовать в области технического и нетехнического обследования предположительно загрязненных, взрывоопасных территорий. А также проводить обучение населения освобожденных территорий рискам, связанным с несдетонированными боеприпасами и минами.

Напомним, Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. Техника ускорит процесс разминирования и сохранит жизни украинцев.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5 тысяч специалистов.

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