В Швейцарии продлили чрезвычайное положение

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Чрезвычайное положение в стране продлено до 26 апреля

Правительство Швейцарии продлило на неделю действующее в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса. Об этом сообщает телекомпания RTS.

Сообщается, что чрезвычайное положение было продлено до 26 апреля.

Речь идет о запрете на мероприятия с числом участников более пяти человек.

Кроме того, по-прежнему будут закрыты магазины, кроме продовольственных, рестораны и кинотеатры.

Отметим, по состоянию на 8 апреля в Швейцарии подтверждено 22 789 случаев коронавируса, среди них 846 - летальных.

Напомним, правительство Швейцарии ввело чрезвычайное положение в стране до 19 апреля. На этот период будут закрыты все магазины, рестораны, бары и прочие развлекательные заведения в стране. Работать будут только продуктовые магазины и медицинские учреждения.

Кроме того, 18 марта Швейцария временно приостановила выдачу шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса. Выдача виз была приостановлена на 3 месяца.