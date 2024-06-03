UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швейцарія мобілізувала 4000 військових для охорони мирного саміту щодо України

Ілюстративне фото: Саміт миру у Швейцарі будуть охороняти 4000 військових (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Армія Швейцарії мобілізує 4 000 військовослужбовців. Вони будуть допомагати з охороною саміту миру, який Україна організовує 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Як пише видання, швейцарська армія з понеділка мобілізувала близько 4 000 військовослужбовців. Вони будуть допомагати у забезпеченні безпеки мирного саміту щодо України, який відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. Саміт мають відвідати лідери 160 країн світу.

Військові, які будуть діяти до 19 червня, надаватимуть підтримку поліції у виконанні таких завдань, як охорона критично важливих об'єктів, спостереження за повітряним простором і логістика.

Також уряд Швейцарії повідомив, що з 13 по 17 червня в районі саміту діятимуть певні обмеження повітряного простору. Це стосуватиметься некомерційних польотів і польотів безпілотників та інших безпілотних об'єктів. Район буде постійно патрулюватися винищувачами F/A 18.

Саміт миру 

Саміт пройде у період з 15 по 16 липня на території Швейцарії. На ньому планують розглянуть питання української формули миру. Участь у саміті підтвердили представники від 106 країн світу.

За словами президента Володимира Зеленського, попри підготовку до саміту є країни, які допомагають Росії зірвати майбутній саміт миру у Швейцарії

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвейцаріяСаміт мируВійна в Україні