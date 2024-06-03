Швейцарія мобілізувала 4000 військових для охорони мирного саміту щодо України

Як пише видання, швейцарська армія з понеділка мобілізувала близько 4 000 військовослужбовців. Вони будуть допомагати у забезпеченні безпеки мирного саміту щодо України, який відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. Саміт мають відвідати лідери 160 країн світу.

Військові, які будуть діяти до 19 червня, надаватимуть підтримку поліції у виконанні таких завдань, як охорона критично важливих об'єктів, спостереження за повітряним простором і логістика.

Також уряд Швейцарії повідомив, що з 13 по 17 червня в районі саміту діятимуть певні обмеження повітряного простору. Це стосуватиметься некомерційних польотів і польотів безпілотників та інших безпілотних об'єктів. Район буде постійно патрулюватися винищувачами F/A 18.

Саміт миру

Саміт пройде у період з 15 по 16 липня на території Швейцарії. На ньому планують розглянуть питання української формули миру. Участь у саміті підтвердили представники від 106 країн світу.

За словами президента Володимира Зеленського, попри підготовку до саміту є країни, які допомагають Росії зірвати майбутній саміт миру у Швейцарії.

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