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Швейцария мобилизовала 4000 военных для охраны мирного саммита по Украине

Иллюстративное фото: Саммит мира в Швейцарии будут охранять 4000 военных (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Армия Швейцарии мобилизует 4000 военнослужащих. Они будут помогать с охраной саммита мира, который организует Украина 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Как пишет издание, швейцарская армия с понедельника мобилизовала около 4000 военнослужащих. Они будут помогать в обеспечении безопасности мирного саммита по Украине, который состоится 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Саммит должны посетить лидеры 160 стран мира.

Военные, которые будут действовать до 19 июня, будут оказывать поддержку полиции в выполнении таких задач как охрана критически важных объектов, наблюдение за воздушным пространством и логистика.

Также правительство Швейцарии сообщило, что с 13 по 17 июня в районе саммита будут действовать определенные ограничения воздушного пространства. Это касается некоммерческих полетов и полетов беспилотников и других беспилотных объектов. Район будет постоянно патрулироваться истребителями F/A 18.

Саммит мира

Саммит пройдет в период с 15 по 16 июля на территории Швейцарии. На нем планируется рассмотреть вопрос украинской формулы мира. Участие в саммите подтвердили представители от 106 стран мира.

По словам президента Владимира Зеленского, несмотря на подготовку к саммиту, есть страны, которые помогают России сорвать предстоящий саммит мира в Швейцарии.

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