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Швейцария готова принять встречу Байдена и Путина, - СМИ

Новина українською → Швейцария, Воскресенье 18 апреля 2021 09:47
Швейцария готова принять встречу Байдена и Путина, - СМИ Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Швейцарская газета Tages-Anzeiger рассказала, что Швейцария через свои дипломатические каналы предложила США и России принять встречу двух президентов. Такую информацию газете предоставили дипломатические источники.

Об этом пишет другое швейцарское агентство swissinfo.ch.

В то же время власти Швейцарии пока официально не подтверждают информацию, которую распространяют в СМИ. Федеральное министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что страна готова предложить свои услуги, если они потребуются.

"Швейцария готова предложить свои услуги, когда они будут полезными и нужными. Сюда также входит участие в качестве организатора конференций или встреч в Швейцарии. Принимая во внимание конфиденциальность, МВД не может предоставить какие-либо подробности о конкретных событиях", - заявили swissinfo.ch в пресс-службе МВД Швейцарии.

Напомним, на этой неделе Байден предложил Путину провести встречу, но в третьей стране. Байден хочет обсудить с Путиным актуальные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

После этого принять встречу Байдена и Путина предложила Финляндия. Финский президент высказал такое предложение во время телефонного разговора с Путиным.

Также о готовности принять встречу президентов США и России заявляли Австрия, Исландия и Чехия.

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