Швейцария готова принять встречу Байдена и Путина, - СМИ

Швейцарская газета Tages-Anzeiger рассказала, что Швейцария через свои дипломатические каналы предложила США и России принять встречу двух президентов . Такую информацию газете предоставили дипломатические источники.

В то же время власти Швейцарии пока официально не подтверждают информацию, которую распространяют в СМИ. Федеральное министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что страна готова предложить свои услуги, если они потребуются.

"Швейцария готова предложить свои услуги, когда они будут полезными и нужными. Сюда также входит участие в качестве организатора конференций или встреч в Швейцарии. Принимая во внимание конфиденциальность, МВД не может предоставить какие-либо подробности о конкретных событиях", - заявили swissinfo.ch в пресс-службе МВД Швейцарии.