Швейцарія двічі дозволяла в'їзд до країни підсанкційному російському депутату, - ЗМІ

"Влада Швейцарії двічі тимчасово знімала санкційні обмеження на в'їзд у країну з сенатора Олександра Бабакова (зараз він віце-спікер Держдуми), щоб він міг отримати медичну допомогу в країні", - йдеться у матеріалі.

Про це виданню стало відомо після аналізу зламаної пошти Бабакова, яку раніше опублікував проєкт InformNapalm.

Перший візит Бабакова

Перший раз Бабакову дозволили в'їхати в країну з 19 по 30 червня 2019 року. Тоді йшлося про поїздку на медичне лікування, тому на її час влада країни тимчасово зняла візові обмеження.

Ці послаблення діяли тільки в разі прильоту безпосередньо до Швейцарії і не передбачали транзиту територією інших країн Шенгенської зони.

Другий візит Бабакова

Другий дозвіл на в'їзд до Швейцарії Бабаков отримав 2021 року. Тоді сенатор відвідав країну в обхід коронавірусних обмежень для проходження "планового обстеження" з 7 по 17 травня 2021 року.

Для прильоту в країну Бабакову потрібно було скористатися авіарейсами Москва - Цюрих і Цюрих - Москва.

Посольство Швейцарії в РФ просило авіакомпанії та відповідальних за дотримання коронавірусних обмежень чиновників пропустити Бабакова і його помічника Євгена Зобніна до Швейцарії. Йшлося про статтю, яка дозволяла відхилитися від жорстких карантинних правил. Серед винятків обумовлено випадок в'їзду в країну з вагомих медичних причин, зокрема для надання термінової медичної допомоги.

Санкції проти російського депутата

Зазначається, що Бабаков перебуває під санкціями країни з листопада 2014 року і вперше потрапив до списку обмежень як депутат, який голосував за окупацію Криму.

Держсекретаріат у справах міграції Швейцарії повідомив виданню, що іноді можливі винятки із санкцій за дипломатичними або гуманітарними підставами.

Кримінальне переслідування Бабакова в Україні

У листопаді Співробітники ДБР та СБУ повідомили про підозру заступнику голови Державної думи РФ Олександру Бабакову, який володіє українською енергетичною компанією VS Energy.

Нещодавно ДБР оголосило підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову за підтримку окупації України.