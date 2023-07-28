ДБР оголосило підозру заступнику голови Держдуми РФ за підтримку окупації України

Заступник голови Державної думи Російської Федерації Олександр Бабаков публічно підтримав окупацію частини України. За це йому заочно повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Деталі справи

Бабаков в ефірі на запитання російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо захоплених РФ частин Донецької та Херсонської областей, повідомив, що указані області є "економічною територією, які РФ повинна не спонсорувати, а розвивати і використовувати у власних економічних цілях".

Що йому за це загрожує

В ДБР заявили, що таким чином він виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію частин територій України.

Йому повідомили про підозру за статтею "виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти України". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Бабаков уже є фігурантом кримінальних справ в Україні

У листопаді минулого співробітники ДБР та СБУ повідомили про підозру заступнику голови Державної думи РФ Олександру Бабакову, який володіє українською енергетичною компанією VS Energy.

Окрім того, Бабаков проголосував за ряд федеральних законів щодо "включення Запорізької області та Херсонської області, а також Снігурівського та Олександрівського районів Миколаївської області до складу Росії".

Тоді йому повідомили про підозру у ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).