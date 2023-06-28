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Швейцарія не дозволила продаж майже 100 танків Leopard 1 для України

Фото: Швейцарія не дозволила продаж майже 100 танків Leopard 1 для України (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Швейцарії відхилив запит концерну Ruag AG щодо дозволу на продаж 96 танків Leopard 1 A5, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федеральної ради Швейцарії.

"Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв’язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення й означав би зміну швейцарської політики нейтралітету", - повідомили в уряді.

Зазначені танки зараз зберігаються в Італії в небоєздатному стані. Їх планували перевезти до Німеччини для модернізації, а після того передати Україні як військову допомогу.

Leopard 1 для України

Швейцарський концерн Ruag, попри нейтралітет країни, подав до уряду офіційну заявку на передачу 96 танків Leopard 1 Україні.

Як відзначили в Ruag, в купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Після інспекції й ремонту танки будуть передані Україні.

У відповідь на неофіційний запит Ruag в березні, Державний секретаріат з економічних питань заявив, що концерн не отримає дозволу на таку угоду, оскільки Швейцарія стоїть на своєму нейтралітеті, згідно з яким вона не підтримує жодну з країн, яка бере участь в військових діях. Зокрема на цій підставі Берн відмовляється від реекспорту танкових боєприпасів, які вона продала Німеччині кілька років тому.

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ШвейцаріяТанк Leopard