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Швейцария не разрешила продажу почти 100 танков Leopard 1 для Украины

Фото: Швейцария не разрешила продажу почти 100 танков Leopard 1 для Украины (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Швейцарии отклонило запрос концерна Ruag AG о разрешении на продажу 96 танков Leopard 1 A5, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального совета Швейцарии.

"Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков не возможна в связи с положениями действующего законодательства. В частности, такая продажа противоречила бы закону о средствах военного назначения и означала бы изменение швейцарской политики нейтралитета", - сообщили в правительстве.

Указанные танки сейчас хранятся в Италии в небоеспособном состоянии. Их планировали перевезти в Германию для модернизации, а затем передать Украине как военную помощь.

Leopard 1 для Украины

Швейцарский концерн Ruag, несмотря на нейтралитет страны, подал правительству официальную заявку на передачу 96 танков Leopard 1 Украине.

Как отметили в Ruag, в покупке заинтересован германский оборонный концерн Rheinmetall. После инспекции и ремонта танки будут переданы Украине.

В ответ на неофициальный запрос Ruag в марте Государственный секретариат по экономическим вопросам заявил, что концерн не получит разрешения на такое соглашение, поскольку Швейцария стоит на своем нейтралитете, согласно которому она не поддерживает ни одну из стран, участвующих в военных действиях. В частности, на этом основании Берн отказывается от реэкспорта танковых боеприпасов, которые она продала Германии несколько лет назад.

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ШвейцарияТанк Leopard