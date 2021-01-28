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Швейцария будет бесплатно тестировать население на COVID

Киев, Четверг 28 января 2021 11:46
Швейцария будет бесплатно тестировать население на COVID
Фото: тестирование на COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Швейцария намерена бесплатно протестировать все население на COVID. Данные меры направлены на выявление бессимптомных носителей.

Об этом пишет местное издание The Local.

Сообщается, что на бесплатное тестирование потратят 1 млрд швейцарских франков (1,12 млрд долларов). При этом, по официальным данным, население Швейцарии составляет около 8,6 млн человек.

По словам министра здравоохранения Алена Берсе, затраты возьмет на себя правительство.

"Считается, что более половины случаев COVID-19 передаются людьми, которые не проявляют симптомов и не знают, что у них действительно есть вирус", - говорится в заявлении правительства.

С начала пандемии в Швейцарии зарегистрировано более 515 000 случаев заболевания и почти 8 500 смертей. По данным правительства, эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается.

Отметим, до этого бесплатные тесты делали только пациентам больниц, пожилым и людям с симптомами. В некоторых случаях расходы брали на себя кантоны.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ЮНИСЕФ предоставил 1,2 млн тестов для определения COVID методом ПЦР.

Тем временем Болгария ужесточила правила въезда - украинцев не будут пускать без теста на COVID.

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Новости Украины Общество ШвейцариятестированиеCOVID-19

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