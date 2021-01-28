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Швейцарія безкоштовно тестуватиме населення на COVID

Київ, Четвер 28 січня 2021 11:46
Швейцарія безкоштовно тестуватиме населення на COVID
Фото: тестування на COVID (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Швейцарія має намір безкоштовно протестувати все населення на COVID. Дані заходи спрямовані на виявлення безсимптомних носіїв.

Про це пише місцеве видання The Local.

Повідомляється, що на безкоштовне тестування витратять 1 млрд швейцарських франків (1,12 млрд доларів). При цьому, за офіційними даними, населення Швейцарії становить близько 8,6 млн осіб.

За словами міністра охорони здоров'я Альона Берсе, витрати візьме на себе уряд.

"Вважається, що більше половини випадків COVID-19 передаються людьми, які не виявляють симптомів і не знають, що у них дійсно є вірус", - йдеться в заяві уряду.

З початку пандемії в Швейцарії зареєстровано більше 515 000 випадків захворювання і майже 8 500 смертей. За даними уряду, епідеміологічна ситуація поступово поліпшується.

Відзначимо, до цього безкоштовні тести робили тільки пацієнтам лікарень, літнім людям та людям з симптомами. У деяких випадках витрати брали на себе кантони.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ЮНІСЕФ надав 1,2 млн тестів для визначення COVID методом ПЛР.

Тим часом Болгарія посилила правила в'їзду - українців не будуть пускати без тесту на COVID.

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Новини України Суспільство ШвейцариятестированиеCOVID-19

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