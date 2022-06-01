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Швейцария блокирует передачу Украине БТР из Дании, - СМИ

Новина українською →
Берн, Среда 01 июня 2022 12:14
Швейцария блокирует передачу Украине БТР из Дании, - СМИ Фото: Швейцария блокирует поставки Украине БТР Piranha (srf.ch)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Швейцарии наложили вето на запрос Дании о предоставлении Украине военной техники. Речь идет о бронетранспортерах Piranha.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

Отмечается, что Дания направила официальное обращение к правительству Швейцарии для экспорта в Украину БТРов, поскольку, покупая технику, страна обязалась передавать ее только с разрешения Берна.

Швейцария оправдала свое вето нейтральностью и законом о военных материалах, запрещающий экспорт вооружения воюющим странам.

В то же время вето Швейцарии вызвало негативную реакцию в Европе. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что ожидает "максимальную поддержку" Украины среди европейских партнеров.

По данным СМИ, Швейцария имеет "пространство" в законодательстве и может позволить другим государствам передавать швейцарское вооружение при определенных условиях. Более того, в парламенте найдутся голоса для поддержки данной инициативы. Решение могут принять уже в эту или следующую пятницу.

Ранее мы сообщали, что Германия готова передать Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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