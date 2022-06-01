Швейцария блокирует передачу Украине БТР из Дании, - СМИ

Власти Швейцарии наложили вето на запрос Дании о предоставлении Украине военной техники. Речь идет о бронетранспортерах Piranha.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Rundschau .

Отмечается, что Дания направила официальное обращение к правительству Швейцарии для экспорта в Украину БТРов, поскольку, покупая технику, страна обязалась передавать ее только с разрешения Берна.

Швейцария оправдала свое вето нейтральностью и законом о военных материалах, запрещающий экспорт вооружения воюющим странам.

В то же время вето Швейцарии вызвало негативную реакцию в Европе. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что ожидает "максимальную поддержку" Украины среди европейских партнеров.

По данным СМИ, Швейцария имеет "пространство" в законодательстве и может позволить другим государствам передавать швейцарское вооружение при определенных условиях. Более того, в парламенте найдутся голоса для поддержки данной инициативы. Решение могут принять уже в эту или следующую пятницу.