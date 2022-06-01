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Швейцарія блокує передачу Україні БТР з Данії, - ЗМІ

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Берн, Середа 01 червня 2022 12:14
Швейцарія блокує передачу Україні БТР з Данії, - ЗМІ Фото: Швейцарія блокує постачання Україні БТР Piranha (srf.ch)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Швейцарії наклала вето на запит Данії щодо надання Україні військової техніки. Мова йде про бронетранспортери Piranha.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Rundschau.

Зазначається, що Данія направила офіційне звернення до уряду Швейцарії для експорту в Україну БТРів, оскільки, купуючи техніку, країна зобов’язалася передавати її лише з дозволу Берну.

Швейцарія виправдала своє вето нейтральністю та законом про військові матеріали, що забороняє експорт озброєння до воюючих країн.

Водночас вето Швейцарії викликало негативну реакцію в Європі. Віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек попередив, що очікує "максимальну підтримку" України серед європейських партнерів.

За даними ЗМІ, Швейцарія має "простір" у законодавстві та може дозволити іншим державам передавати швейцарське озброєння за певних умов. Щобільше, у парламенті знайдуться голоси для підтримки даної ініціативи. Рішення можуть ухвали вже цієї або наступної п'ятниці.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина готова передати Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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