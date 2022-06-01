Швейцарія блокує передачу Україні БТР з Данії, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Rundschau .

Зазначається, що Данія направила офіційне звернення до уряду Швейцарії для експорту в Україну БТРів, оскільки, купуючи техніку, країна зобов’язалася передавати її лише з дозволу Берну.

Швейцарія виправдала своє вето нейтральністю та законом про військові матеріали, що забороняє експорт озброєння до воюючих країн.

Водночас вето Швейцарії викликало негативну реакцію в Європі. Віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек попередив, що очікує "максимальну підтримку" України серед європейських партнерів.

За даними ЗМІ, Швейцарія має "простір" у законодавстві та може дозволити іншим державам передавати швейцарське озброєння за певних умов. Щобільше, у парламенті знайдуться голоси для підтримки даної ініціативи. Рішення можуть ухвали вже цієї або наступної п'ятниці.