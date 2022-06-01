Швейцарія блокує передачу Україні БТР з Данії, - ЗМІ
Влада Швейцарії наклала вето на запит Данії щодо надання Україні військової техніки. Мова йде про бронетранспортери Piranha.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Rundschau.
Зазначається, що Данія направила офіційне звернення до уряду Швейцарії для експорту в Україну БТРів, оскільки, купуючи техніку, країна зобов’язалася передавати її лише з дозволу Берну.
Швейцарія виправдала своє вето нейтральністю та законом про військові матеріали, що забороняє експорт озброєння до воюючих країн.
Водночас вето Швейцарії викликало негативну реакцію в Європі. Віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек попередив, що очікує "максимальну підтримку" України серед європейських партнерів.
За даними ЗМІ, Швейцарія має "простір" у законодавстві та може дозволити іншим державам передавати швейцарське озброєння за певних умов. Щобільше, у парламенті знайдуться голоси для підтримки даної ініціативи. Рішення можуть ухвали вже цієї або наступної п'ятниці.
Раніше ми повідомляли, що Німеччина готова передати Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.
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