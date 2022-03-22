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Швейцария арестовала роскошную недвижимость российского олигарха Авена

Фото: у российского олигарха Петра Авена арестовали недвижимость в Швейцарии (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Швейцарские власти конфисковали роскошные апартаменты, которые принадлежит российскому олигарху Петру Авену. Банкиры и чиновники работают сверхурочно, чтобы отследить активы людей, связанных с Москвой после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Управление имущества кантона Берн заявило, что, по его мнению, квартира принадлежала Петру Авену, которого Швейцария назвала доверенным лицом президента Владимира Путина и крупным акционером группы, владеющей крупнейшим в России частным банком "Альфа".

Трехкомнатная квартира находится на пятом этаже роскошного комплекса на гольф-курорте в живописном Бернском Оберланде, в окружении снежных вершин.

Швейцария, гордящаяся своим нейтралитетом в международных делах, имеет крупный бизнес по управлению капиталом и является крупным центром торговли российскими товарами. По оценкам банковской ассоциации, в его банках находится до 213 млрд долларов российского капитала.

После первоначальных колебаний Швейцария 28 февраля ввела санкции ЕС в отношении сотен россиян. С тех пор она расширила свой список, чтобы полностью соответствовать мерам ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Швейцарию конфисковать активы людей, которые, по его словам, помогали вести войну.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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