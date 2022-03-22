Швейцарія заарештувала розкішну нерухомість російського олігарха Авена

Швейцарська влада конфіскувала розкішні апартаменти, які належить російському олігарху Петру Авену. Банкіри і чиновники працюють понаднормово, щоб відстежити активи людей, пов'язаних з Москвою після вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Управління майна кантону Берн заявило, що, на його думку, квартира належала Петру Авену, якого Швейцарія назвала довіреною особою президента Володимира Путіна і великим акціонером групи, що володіє найбільшим в Росії приватним банком "Альфа".
Трикімнатна квартира знаходиться на п'ятому поверсі розкішного комплексу на гольф-курорті в мальовничому Бернському Оберланді, в оточенні снігових вершин.
Швейцарія, яка пишається своїм нейтралітетом у міжнародних справах, має великий бізнес з управління капіталом і є великим центром торгівлі російськими товарами. За оцінками банківської асоціації, в його банках знаходиться до 213 млрд доларів російського капіталу.
Після первинних коливань Швейцарія 28 Лютого ввела санкції ЄС щодо сотень росіян. З тих пір вона розширила свій список, щоб повністю відповідати заходам ЄС.
Президент України Володимир Зеленський у суботу закликав Швейцарію конфіскувати активи людей, які, за його словами, допомагали вести війну.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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