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Швейцарія заарештувала розкішну нерухомість російського олігарха Авена

Фото: у російського олігарха Петра Авена заарештували нерухомість у Швейцарії (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Швейцарська влада конфіскувала розкішні апартаменти, які належить російському олігарху Петру Авену. Банкіри і чиновники працюють понаднормово, щоб відстежити активи людей, пов'язаних з Москвою після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Управління майна кантону Берн заявило, що, на його думку, квартира належала Петру Авену, якого Швейцарія назвала довіреною особою президента Володимира Путіна і великим акціонером групи, що володіє найбільшим в Росії приватним банком "Альфа".

Трикімнатна квартира знаходиться на п'ятому поверсі розкішного комплексу на гольф-курорті в мальовничому Бернському Оберланді, в оточенні снігових вершин.

Швейцарія, яка пишається своїм нейтралітетом у міжнародних справах, має великий бізнес з управління капіталом і є великим центром торгівлі російськими товарами. За оцінками банківської асоціації, в його банках знаходиться до 213 млрд доларів російського капіталу.

Після первинних коливань Швейцарія 28 Лютого ввела санкції ЄС щодо сотень росіян. З тих пір вона розширила свій список, щоб повністю відповідати заходам ЄС.

Президент України Володимир Зеленський у суботу закликав Швейцарію конфіскувати активи людей, які, за його словами, допомагали вести війну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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