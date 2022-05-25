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Швейцария арестовала активы одного из соратников Януковича

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Среда 25 мая 2022 20:57
Швейцария арестовала активы одного из соратников Януковича Фото: экс-нардеп Юрий Иванющенко (Укринформ)
Автор: Иван Носальский

Правительство Швейцарии конфисковало активы Юрия Иванющенко - соратника экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что арест активов был применен по отношению к Юрию Иванющенко и его семье. Всего конфисковано более 100 миллиона долларов.

При этом отмечается, что активы соратника Януковича были заморожены еще в 2014 году.

Стоит заметить, что Иванющенко был народным депутатом Верховной рады шестого и седьмого созывов от "Партии регионов".

Напомним, ранее стало известно, что бывший пресс-секретарь Виктора Януковича Родион Мирошник назначен "послом" так называемой "Луганской народной республики" в России.

Также мы писали, что сотрудники правоохранительных органов арестовали более 4,5 миллионов долларов активов бывшего депутата Верховной Рады от "Партии регионов". Экс-нардеп был приближен к семье Виктора Януковича и тесно сотрудничал с его окружением.

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