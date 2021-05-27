В Швейцарии заявили, что письмо о "бомбе" на борту Ryanair поступило после разворота на Минск

Швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что сообщение о якобы бомбе на борту Ryanair поступило после того, как самолет развернули на Минск. До этого белорусский президент Александр Лукашенко говорил об обратном.

"Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждение Беларуси соответствует действительности. Мы будем поддерживать европейские власти в их расследовании после получения юридического запроса", - заявили в компании.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича и его девушку. Поводом для посадки самолета стало якобы минирование. Как утверждал Лукашенко, сообщение о бомбе на борту поступило якобы из Швейцарии.

Как писало РБК-Украина, в Греции, откуда вылетел самолет Ryanair, заявили, что не получали никаких сообщений о бомбе на борту. В Греции заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.

Кроме того, Лукашенко обвинил Украину в том, что она якобы отказалась принимать самолет Ryanair после сообщений о минировании. В компании "Украэрорух" опровергли заявление Лукашенко, подчеркнув, что не получали никаких просьб касательно борта Ryanair.