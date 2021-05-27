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У Швейцарії заявили, що лист про "бомбу" на борту Ryanair надійшов після розвороту на Мінськ

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Швейцарія, Четвер 27 травня 2021 15:22
У Швейцарії заявили, що лист про "бомбу" на борту Ryanair надійшов після розвороту на Мінськ Фото: лист про "бомбу" на борту Ryanair надійшов після розвороту на Мінськ (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Швейцарський провайдер електронної пошти Proton Technologies AG заявив, що повідомлення про нібито бомбу на борту Ryanair надійшло після того, як літак розвернули на Мінськ. До цього білоруський президент Олександр Лукашенко говорив про протилежне.

Про це повідомило новинне агентство Reuters.

Компанія Proton Technologies AG наголосила, що не знайшла доказів правдивості заяв білоруського режиму щодо причин примусової посадки літака Ryanair. Компанія готова співпрацювати з європейським розслідуванням.

"Ми не бачили достовірних доказів того, що твердження Білорусі відповідає дійсності. Ми будемо підтримувати європейську владу в їх розслідуванні після отримання юридичного запиту", - заявили в компанії.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, який летів з Греції до Литви, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину. Приводом для посадки літака стало нібито мінування. Як стверджував Лукашенко, повідомлення про бомбу на борту надійшло нібито зі Швейцарії.

Як писало РБК-Україна, у Греції, звідки вилетів літак Ryanair, заявили, що не отримували жодних повідомлень про бомбу на борту. У Греції заявили, що заява Лукашенка не відповідає дійсності.

Крім того, Лукашенко звинуватив Україну в тому, що вона нібито відмовилася приймати літак Ryanair після повідомлення про мінування. В компанії "Украерорух" спростували заяву Лукашенка, наголосивши, що не отримували жодних прохань щодо борту Ryanair.

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Новини України В світі Ryanair Літак бомба Швейцария Олександр Лукашенко Роман Протасевич
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